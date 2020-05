FAQ Fase 2: tutti i chiarimenti del Governo Conte

Sono state pubblicate le FAQ sulla Fase 2, in cui il Governo Conte offre delucidazioni e scioglie ogni dubbio sorto tra gli italiani a seguito del DPCM del 26 aprile 2020.

Tante le novità spiegate con maggiore chiarezza all’interno delle Frequently Asked Questions presentate sul sito istituzionale del Governo: dai casi in cui è permesso lo spostamento tra Regioni alla definizione di “congiunti”, dalle motivazioni che legittimano l’uscita di casa alle indicazioni per le attività produttive, negozi e cantieri.

Uno dei dubbi più grandi sorti tra la popolazione alla luce dell’imminente inizio della Fase 2 riguarda le eventualità di spostamento tra Regioni.

Muoversi da una Regione all’altra, spiega il Governo Conte con le sue FAQ, è permesso per i seguenti motivi:

Altro grande tema caldo riguarda la definizione di congiunti. Nelle sue FAQ i Governo spiega che questi sono:

Nelle FAQ si chiarisce che, nella Fase 2, si può uscire di casa sono per i seguenti motivi:

Sì. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito, condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo DPCM, restano chiuse.

Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto.