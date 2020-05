Eager inserisce un sistema di prenotazione nell’App “Heart of Sardinia”

La stagione turistica del 2020 in Sardegna resta ancora una grande incognita, certo è che i primi segnali di ripresa arriveranno dai movimenti dei locali e dal turismo interno. Per agevolare questo passaggio di ri-esplorazione del territorio, i ragazzi di EAGER SRL, azienda tecnologica sarda, si sono portati avanti e in un paio di settimane hanno adattato la loro App gratuita di promozione turistica “Heart of Sardinia” (HoS), con 40 mila download tra le più scaricate tra le risorse turistiche dell’isola, ai nuovi scenari. Da oggi è tecnicamente possibile prenotare un qualsiasi punto di interesse semplicemente con un click.

Il sistema di prenotazione dei siti d’interesse nell’App Heart of Sardinia consente di prenotare il proprio slot in un dato luogo d’interesse culturale e turistico, tra gli oltre 1200 punti di interesse già presenti (una spiaggia, un parco naturale…), in una certa fascia oraria proposta su un numero di capacità massima per il rispetto del distanziamento sociale, indicato dal Comune o Ente di riferimento.

“Lato utente è molto semplice – racconta Carlo Gaspa, CEO di Eager – si può prenotare la propria passeggiata, visita o la propria giornata al mare fino a 72 prima, utilizzando un semplice calendario che riporta delle fasce orarie e un numero di capienza massimo, da qui genera il proprio QR code univoco, che può essere poi verificato in qualsiasi momento. In questo modo tutti i siti che hanno raggiunto la capienza massima non saranno prenotabili, ma il sistema suggerirà altri luoghi meno battuti e altrettanto interessanti dove andare nelle vicinanze. Una possibilità in più per l’utente per scoprire e valorizzare siti considerati minori o secondari, impiegando un approccio orientato all’autotutela”.

L’interfaccia per i Comuni, a sua volta, consente all’Ente che gestisce il territorio di specificare il numero massimo di persone possibile in una determinata fascia oraria. Da un unico “business” account con più profili, i referenti del comune preposti (ad esempio, i responsabili e addetti alla sicurezza e all’ordine pubblico, cooperative, associazioni…) potranno inserire e modificare le quantità, ovvero il numero massimo di persone accettabile, per i siti di riferimento. Allo stesso modo gli operatori potranno controllare in tempo reale i flussi dalla dashboard, verificare in loco i QR code (con controlli a campione o altre modalità) e inviare comunicazioni one-to-all tramite notifiche push nell’App agli utenti come, ad esempio, le informazioni su eventi speciali, sugli orari di apertura del sito oppure ricordare le regole di distanziamento ed igiene da tenere.

“In questi giorni stiamo presentando il prodotto e l’iniziativa ai Comuni e raccogliendo le prime osservazioni – spiega ancora Carlo – finora abbiamo riscontrato molto interesse, resta l’incognita delle nuove regole del Dpcm a partire dal 4 maggio, quando entreremo nella fase 2. Quello che però è chiaro è che le regole di distanziamento sociale rimarranno in piedi finché non esisterà un vaccino e una cura al virus, per cui sistemi come il nostro possono sicuramente agevolare questo passaggio”.

Il sistema di prenotazione è gratuito per tutti i fruitori dell’App, mentre per l’adesione dei Comuni sono previste tariffe agevolate che coprono i costi di allaccio, manutenzione e implementazione di ulteriori punti di interesse.

“Se un comune volesse aderire, può scrivere a adesioni@eagersrl.com: dopo aver concordato la lista dei siti di interesse da monitorare, nel giro di pochi giorni potrà accedere alla dashboard per gestire le disponibilità dei luoghi prenotabili. Stiamo valutando l’estensione del servizio anche ad alcuni tipi di eventi ed attività economiche private dell’ambito turistico – spiega Paolo Costa, responsabile Pubbliche Relazioni di Eager – e nel caso in cui si vogliano implementare ulteriori interfacce. Inoltre, sarà possibile rilevare statistiche e analizzare dati in forma aggregata e anonima sui flussi turistici attraverso il nostro software Eager Analytics, per il quale abbiamo predisposto un piano modulato, anche in questo caso a condizioni particolarmente favorevoli”.

Heart of Sardinia è attualmente l’App turistica più scaricata nell’isola con oltre 40 mila download, popolata da circa 1200 punti di interesse geolocalizzati, in costante aggiornamento, con oltre 2000 fotografie e descrizioni originali, disponibile in Italiano ed in Inglese. Eager è composta da quattro giovani sardi: Carlo Gaspa, Paolo Costa, Antonio Lai, Shary Arca.

