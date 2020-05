“Dolce far niente”: su YouTube il videoclip di Max Deste

Dal 26 maggio 2020, il videoclip della canzone "Dolce far niente" è su YouTube. Nella settimana seguente sarà in tutte le piattaforme online.

Dopo l’ottima accoglienza della critica dell’album “Ok silenzio” (2018) e del singolo “Chiaroscuro” (2019), con il suo nuovo brano “Dolce far niente”, il cantautore svizzero Max Deste conferma la sua tendenza a sperimentare sul piano dello stile musicale.

Il singolo: “Dolce far niente”

In questo caso, a mettere in risalto un testo dall’evidente taglio poetico, fortemente ispirato dalla sua esperienza personale (una grave frattura del braccio), oltre che da quella sociale condizionata dalla quarantena, è una ballata electro-folk, che subito a un primo ascolto sembra possedere i numeri per diventare un tormentone estivo, grazie anche a un ritornello apparentemente scanzonato e leggero, ma che in realtà è culturalmente stratificato nel tempo.

L’espressione “dolce far niente” è in generale un invito sia a rivalutare la noia in quanto fonte di creatività, sia ad accettare quello che ci succede come un’occasione per mettersi alla prova e crescere.

In questo senso, dopo 5 mesi di riabilitazione, Max é tornato di nuovo ad imbracciare una chitarra, vivendo questa esperienza letteralmente come una rinascita che lo ha riempito di gioia. Stato d’anima ulteriormente amplificato dal senso di liberazione dopo il lock-down.

“ll dolcefarnientismo è ormai una mia personale filosofia di vita con la quale rivaluto la noia come fonte di ricarica psichica e di creatività artistica, rimettendo al primo posto nella scala dei valori non più il frenetico ‘fare’ spesso fine a se stesso, ma la bellezza di restare in armonia con se stessi, come punto di partenza per amare il prossimo e per abbracciare il mondo” Max Deste.

Crediti

Testi e musiche: Max Deste.

Arrangiamenti: Roberto Colombo e Riccardo Di Filippo.

Produzone: Heaven Recording Studio (Lugano).

Regia video: Max e Noemi Deste.

Max Deste: note biografiche

Max Deste è uno scrittore e cantautore svizzero. Ha pubblicato romanzi, pièces teatrali, poesie, saggi letterari e storici, oltre a numerose produzioni e collaborazioni musicali.

Discografia

Dolce far niente (singolo, primavera 2020)

Chiaroscuro (singolo, autunno 2019)

Ok Silenzio (album, autunno 2018)

Dove finisce il giorno (singolo, settembre 2018)

Ancora estate (singolo, giugno 2018)

Danzare tra le nuvole (singolo, aprile 2018)

Segui il tuo respiro (reading musicale live, 2017)

Show Surprise (reading musicale live, 2013-14)

Neverdie (Ep, 2013)

We are the same (singolo, 2013)

Il tuo cigno è morto (Ep, 2013)

Rumore primo (Colonna sonora, 2011)

Solitaire (Ep, 2009)

Borderline (Album, 2008)

Videoclip

Dolce far niente (2020)

Disconnessa (2018)

Corpi violati (2013)

Neverdie (2013)

Bibliografia

Segui il tuo respiro (Romanzo, 2017)

Show Surprise (Romanzo, 2013)

Soldi (Pièce teatrale, Dvd, 2012)

Le metamorfosi (Trilogia teatrale, 2008-2011)

I giochi pubblici nella Roma imperiale (Saggio didattico-pedagogico, 2007)

Chiarori in una notte senza stelle (Raccolta di poesie, 2006)

Una lettura di Fontamara (Saggio letterario, 2004)

