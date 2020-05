A partire dalle ore 18:30 fino alle 20:00 circa, gli iscritti al Fan Club potranno assistere a una diretta durante la quale l’artista parlerà in libertà, verranno trasmessi dei filmati realizzati per l’occasione, risponderà alle domande dei fan e suonerà live.

Dodi sarà affiancato dal figlio Daniele, speaker di Radio 105.

Dove guardare “Dietro la collina – Dodi Day in streaming”?

La diretta verrà trasmessa nel gruppo privato appositamente creato e disponibile qui.

Chi la può guardare?

Verrà ammesso chi dimostrerà di appartenere al DB Fan Club fornendo l’indirizzo email indicato al momento dell’iscrizione e il numero di tessera.

Non essendo stato possibile il 18 aprile 2020 tenere l’evento in programma quel giorno, presso l’Oratorio San Filippo Neri a Bologna, a causa dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19, Dodi ha deciso di organizzare ugualmente qualcosa di appositamente dedicato agli iscritti al fan club, in aggiunta e non in sostituzione della riunione “Dietro la collina“.

Sul sito di Azzurra Music – alla pagina https://bit.ly/3grHrRC – è disponibile il modulo per l’iscrizione. Chi aderirà riceverà il CD realizzato appositamente per il Fan Club, la tessera nominale, i numeri arretrati della newsletter mensile, la possibilità di accedere a sconti sulla memorabilia e il materiale discografico, un incontro annuale che quest’anno si terrà a Bologna non appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno, dal titolo “Dietro la collina”.

