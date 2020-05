Despar richiama Multigrain di riso e frumento integrale

Un pericolo per gli allergici. Il Ministero della Salute ha diffuso un’allerta per un rischio presenza di allergeni causato da un problematica di errato confezionamento. Nello specifico in occasione di un controllo interno a campione effettuato sul prodotto “MULTIGRAIN DI RISO E FRUMENTO INTEGRALE GR 375, a marchio DESPAR VITAL è stata riscontrata una “Problematica di errato confezionamento: l’astuccio in vendita non contiene la versione “classica” del prodotto, ma quella con “cioccolato fondente”.

Il “cioccolato” contiene “Lecitina di soia”, allergene non dichiarato in etichetta.. Siccome il consumo di questo prodotto comporta un rischio per la salute nei soggetti allergici alla “Lecitina di soia”, Despar, una delle aziende della catena di grande distribuzione del Paese, richiama il prodotto. Si tratta dell’art. P 16/04/2020 S 16/10/2021 con la data minima di conservabilità del 16/10/2021 prodotto dall’azienda MOLINO NICOLI S.p.A. nello stabilimento di via Antonio Locatelli n.°6 – 24060, Costa Di Mezzate (BG) e commercializzato con marchio Despar Vital da DESPAR ITALIA C.a.r.l. – CASALECCHIO DI RENO (BOLOGNA).

La data di scadenza del prodotto, segnala Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,è stampata sulla patella superiore dell’astuccio. Il richiamo si riferisce solo al prodotto menzionato e limitatamente alla scadenza indicata (16/10/2021). I consumatori che avessero acquistato tale prodotto sono pregati di riportarlo e riconsegnarlo al punto vendita.