Da nord a sud della Sardegna bellezze naturali deturpate, la denuncia di Deiana (M5s)

“Blitz dei Carabinieri sulla spiaggia del Gabbiano a Stintino, in seguito al ripascimento abusivo di un tratto sabbioso che sarebbe stato realizzato per estendere l’area da occupare con ombrelloni e sdraio, e realizzazione di una piscina a poche decine di metri dalla spiaggia di Liscia di Vacca ad Arzachena. Due delle notizie atroci che in questi giorni abbiamo letto sulle pagine dei giornali circa il deturpamento di bellezze naturali. È inverosimile che, nel primo caso, uno degli arenili più belli d’Italia sarebbe stato cosparso con mezzi meccanici di sabbia proveniente da altri lidi. Mezzi meccanici che avrebbero anche scheggiato le rocce al loro passaggio. Mentre nel secondo esempio, sarebbero state tagliate delle rocce affioranti e superato il limite di altezza della piscina. Resto sì basita e amareggiata per questi gesti criminosi e irresponsabili, compiuti per un mero tornaconto economico”.

Ad affermarlo è la deputata del Movimento 5 stelle Paola Deiana. La Capogruppo della Camera in Commissione Ambiente non solo stigmatizza quando accaduto, ma chiede di fare luce sulle responsabilità.

“Le conseguenze di un ripascimento ‘fai da te’ sono chiaramente visibili, i danni causati si ripercuotono sul litorale e sulla limpidezza delle acque antistanti – sottolinea la parlamentare -. Queste azioni denotano l’assoluta noncuranza e spregio nei confronti dell’ambiente, che non può essere tollerato e in alcun modo giustificato”.

Ma non solo, precisa Paola Deiana “perché è bene chiarire che gli effetti di questi comportamenti si ripercuoteranno per molte generazioni successive”. Infine, la parlamentare della Commissione Ambiente avverte: “Vigileremo affinché l’attenzione sia massima verso il rispetto delle leggi, dei limiti delle norme e per evitare che comportamenti scellerati ed egoisti portino a prevedibili effetti disastrosi sull’ambiente”.