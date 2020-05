Covid e lavoro: se ne parlerà il 29/05 in una videoconferenza CISL

«Niente sarà come prima, ricadute e cambiamenti nell’organizzazione del lavoro e nella vita delle persone» è il titolo della videoconferenza organizzata e promossa dalla CISL territoriale di Sassari in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Sassari per venerdì 29 maggio alle 9:30.