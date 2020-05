Costiera Amalfitana: modello da seguire nell’emergenza COVID-19

Ho deciso di non mettere alcun dipendente in cassa integrazione. Non siamo benefattori ma in questo momento dobbiamo aiutare e non mandare a casa i dipendenti. Dobbiamo farli sentire importanti e non inutili.

Lo ha dichiarato oggi Salvatore Aceto, noto produttore di limoni della Costiera Amalfitana, famoso nel mondo, intervenendo al sesto WeBinar organizzato dal Distretto Turistico della Costiera Amalfitana e svoltosi oggi sul tema del Turismo emozionale.

Pronto alla ripartenza anche immediata. È la Costiera Amalfitana che sta cogliendo l’opportunità di meditare, riflettere.

Siamo già pronti in azienda. Avevamo già puntato sulla sicurezza dei dipendenti. Siamo gente abituata a lottare. Siamo in emergenza da ben 6 mesi, infatti: prima abbiamo avuto le frane a fine dicembre, che hanno causato una perdita del 50% di produzione; poi Covid-19, ma noi siamo al nostro posto, pronti ad essere ancora sentinelle della Costiera Amalfitana. Inoltre sono convinto che una volta compreso il meccanismo tutto sarà ancora più semplice – ha continuato Aceto – ma ora è fondamentale continuare a non fermarsi e avere norme chiare. Dobbiamo comprendere che agricoltura e turismo hanno un forte legame tra loro. È tempo di ritornare al paesaggio della Costiera, alla sua tutela.

E si sta assistendo anche a un fenomeno interessante.

La cura dei terrazzamenti della Costiera Amalfitana

Il mare è davvero ancora più trasparente. In giro vedo nuovamente alla luce i terrazzamenti risalenti a 20-30 anni fa e che erano coperti perché la gente non aveva più tempo da dedicare alla cura della terra. E ora giardini curati, orti curati – ha proseguito Aceto – un ritorno all’agricoltura. Già da tempo, grazie al supporto del Consorzio dei Limoni di Amalfi, gli enti e le associazioni stavano lavorando a interventi di recupero dei terrazzamenti collassati a causa delle piogge e del dissesto idrogeologico. Ora è il momento che con la Regione non si fermi il piano di messa in sicurezza del territorio. Resilienza e sostenibilità sono i miei concetti basilari. È il momento di cogliere questa grande opportunità: da una parte la gente ritorna a coltivare ma dall’altra, con le istituzioni, dobbiamo sistemare quei terrazzamenti collassati.

E c’è il modello Costiera Amalfitana che vuole puntare sempre più su un turismo sostenibile.

Costiera Amalfitana: un modello da seguire