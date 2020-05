Controlli a Somma Vesuviana da parte delle Forze dell’Ordine con l’ausilio dei droni

“Da oggi e fino al 3 Maggio controlli a Somma Vesuviana con l’ausilio dei droni. E’ un ulteriore risultato importante che abbiamo ottenuto dopo l’arrivo anche della Polizia Provinciale al fine di rafforzare i controlli capillari già in corso ad opera di Polizia Municipale e Carabinieri. L’appello chiaro ai cittadini è di attenersi rigorosamente al rispetto delle norme previste per la Fase 2 che non dovrà essere la Fase del ritorno alla Fase 1 ma dovrà essere invece l’opportunità di contribuire tutti, con buon senso, ad un lento ritorno per quanto possibile ad un minimo di normalità per cercare di guardare al futuro con ottimismo. Non dobbiamo e non possiamo fare feste, riunioni, anche di famiglia. Non possiamo fare gruppo anche all’aria aperta. Non possiamo essere in tanti ed insieme ma possiamo con la Fase 2 avere un minimo di libertà in più nel rispetto delle normative. Qualora non dovessimo seguire le direttive della Comunità scientifica il rischio di un immediato ritorno alla Fase 1 sarà concreto e reale”. Lo ha dichiarato ora Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

Dal 4 Maggio a Somma Vesuviana anche i lavori per una maggiore efficienza energetica su tutto il territorio sommese.

“Abbiamo sottoscritto il verbale di consegna degli impianti elettrici del Comune di Somma Vesuviana alla Società Vesuvio Energia s.r.l. per la realizzazione del servizio di “Gestione integrata, progettazione e realizzazione di interventi di efficienza energetica, adeguamento e messa in sicurezza rete di illuminazione pubblica con integrazione di servizi smart city”, dando avvio alle operazioni di sopralluogo per la voltura delle utenze.