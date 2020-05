Castiello (ristoratore): Via al progetto “Recupero dei laboratori”

“Ho ridotto gli spazi per la ristorazione ed ho dato vita ad un laboratorio di narrazione del prodotto sulla colatura delle alici di Cetara. L’obiettivo è dare vita ad un borgo-laboratorio con la trasformazione dell’attività per il dopo Covid. Regaleremo emozioni”. “Ho ridotto gli spazi per la ristorazione ed ho dato vita ad un laboratorio di narrazione del prodotto sulla colatura delle alici di Cetara. L’obiettivo è dare vita ad un borgo-laboratorio con la trasformazione dell’attività per il dopo Covid. Regaleremo emozioni”.

Ferraioli : ” Un turismo esperienziale”.

Miola : “In Costiera da questo punto di vista siamo avanti. Io ho fondato Gastronomic Trekking per restituire la felicità”.

Inserra (Guida Ambientale Escursionistica): “Il trekking è pronto”.

“Nasce durante il Coronavirus, il progetto “Recupero dei laboratori”.

L’ambizione è far diventare Cetara un borgo di attività laboratoriali. I laboratori saranno dedicati alla lavorazione dei prodotti limitata al turista italiano o straniero accompagnata dalla narrazione della storia di quel prodotto. L’attività laboratoriale sarà adiacente a quella della ristorazione. Stiamo riducendo il numero dei tavoli nel rispetto delle norme, mentre gli altri spazi sempre nel rispetto delle norme verranno adibiti ad attività laboratoriali. Abbiamo dunque iniziato a creare delle salette con design attinente al contesto storico del prodotto da raccontare. Un’azione concreta per arrivare al recupero di attività laboratoriali antiche. L’obiettivo è quello di far rinascere i laboratori di una volta e far diventare Cetara un borgo-laboratorio pilota.

Ora sto facendo anche un sondaggio tra i clienti sul come vorranno essere accolti”. Lo ha annunciato Gennaro Castiello personaggio noto nel mondo della ristorazione in Costiera Amalfitana, titolare di “Acqua Pazza”. La Costiera non si ferma e si riorganizza puntando sull’identità territoriale.

“Ad esempio daremo vita a giornate dedicate alla lavorazione del prodotto – ha proseguito Castiello – in questo caso le alici di Cetara che sono in forte crescita sul mercato. Sarà anche una grande opportunità per aiutare la pesca in quanto lavoreremo e daremo la possibilità di consumare esclusivamente i prodotti locali. Una vera riappropriazione del passato per una rinascita economica dei territori. Non vogliamo attirare solo il consumatore ma anche coloro i quali al ristorante non si fermeranno. Gli stessi ambienti interni seguiranno un design corrispondente alla narrazione storica del prodotto. Abbiamo già dato vita alle prime salette di laboratorio. L’appello è che tutti facciano la stessa cosa in modo tale da creare un meccanismo innovativo che porterà alla nascita di numerose attività laboratoriali sentinelle della nostra identità. Dobbiamo regalare emozioni, e mettere passione. Mia madre faceva la portatrice di limoni ed ogni giorno trasportava decine e decine di Kg con grande sacrificio e sudore. Ora possiamo tornare alle lavorazioni laboratoriali dei prodotti e sullo sfondo il paesaggio pittoresco della Costiera Amalfitana”.

La Costiera Amalfitana punta sulla sua identità.

“Questo periodo offrirà l’opportunità di riaprire gli occhi su un turismo più lento – ha dichiarato Andrea Ferraioli, Presidente del Distretto Turistico della Costiera Amalfitana – basato sull’identità territoriale. Il mondo ad un certo punto avrebbe avuto bisogno di una capacità, apparentemente semplice, di interrompere la corsa e riflettere, perché questo vertiginoso ritmo di vita non sembra ricondurre alla felicità. Lo diceva Luis Sepulveda. Questo fermo anche in Costiera ha portato ad un ritorno alla natura e può portare ad un turismo diverso”.

Pronto il mondo delle emozioni, di trekking unici appena sarà possibile.