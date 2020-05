“Canzone d’amore”: l’ultimo singolo di Raffaele Beneduce

Il brano: Canzone d’amore

L’innamorato non teme intemperie, difficoltà, né ostacoli di alcun genere perché si sente pronto ad affrontare qualsiasi cosa pur di non perderlo per sempre. Sonorità pop melodiche, tipiche della canzone italiana con contaminazioni di contemporay sound e, a tratti, in odore di Francia tra lirica e musica leggera.

Raffale Beneduce: note biografiche

Raffaele Beneduce, nato a Pomigliano d’Arco nel 1982, dopo avere intrapreso gli studi di canto con il Maestro Marcello Ferraresi (figlio del celebre violinista Aldo Ferraresi), negli anni seguenti viene segnalato dalla critica a vari concorsi musicali nazionali, arricchendo la sua esperienza musicale con elementi tipici della canzone tradizionale napoletana.

Nel 2007 incide il suo primo lavoro discografico “Le note dell’anima”.

Nel 2011 si laurea in Canto lirico al Conservatorio di Vibo Valentia e nel 2013 in Scienze, musica e tecnologie del suono.

Insegnante di canto lirico e moderno, ha realizzato progetti musicali fondendo la canzone classica napoletana e l’opera.

Artista dell’etichetta discografica indipendente Evergreen, è stato inserito nella raccolta “Musica senza tempo Volume1” con il singolo “Canzone d’amore”, scritto da Michele Buonocore e distribuito da Artist First su tutte le piattaforme digitali.

Premi

Nel 1999, premio della critica a Montefusco (AV) per lo spettacolo “Musica & Amore” e l’anno successivo stesso premio a Torre delle Nocelle (AV) per “Musica & Moda”.

Nel 2004 finalista all’Hit Festival di Saint Vincent.

Nel 2007 Vince Pomigliano Musica festival con la cover “Un amore così grande”.

Nel 2008 arriva 2° posto e premio della critica con il brano inedito “Mai dire mai” al Pomigliano Musica Festival.

Raffaele Beneduce sui social