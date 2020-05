Cagliari, grave lutto per Nainggolan: la nipote muore per un cancro

Il belga manifesta il suo dolore sui social per la scomparsa della nipote. La giovane venticinquenne stava lottando contro la malattia da tempo.

Momento difficile per il centrocampista rossoblù che tramite i suoi profili social comunica il suo dolore per la perdita della nipote. Come riportato dal quotidiano VoetbalPrimeur la giovane venticinquenne stava lottando contro il cancro da diverso tempo.

“Tesoro, mancherai a tutti… Al tuo ragazzo, ai bambini, al papà, a sorelle e fratelli, a tutti… Così giovane, non riesco ancora a crederci. Ora vai dalla mamma e dalle un grande abbraccio. Ti proteggerà ulteriormente. Mancherai a tutti”, il messaggio del giocatore su Instagram.

Un male che Nainggolan conosce già da tempo visto che anche la moglie Claudia ha reso nota diversi mesi fa la sua lotta contro il tumore al seno.