Conclusa la consegna degli ultimi buoni spesa, grazie alla collaborazione del personale del servizio di biblioteca, a Cabras si procede con gli 800 euro.

Le liquidazioni

Gli uffici dei servizi sociali hanno liquidato le seconde mensilità delle prime 42 domande pervenute e risultate regolari rispetto alle indicazioni della Regione. Dal 26 maggio hanno liquidato ad oggi oltre 200 domande per entrambe le mensilità. Un centinaio da mandare in liquidazione lunedì.

L’ammontare liquidato è quindi di 193.658,11 euro. Come da indicazioni regionali, il Comune di Cabras ha aggiornato il proprio fabbisogno, inoltrando una richiesta di oltre 323 mila euro.

Il quadro di riferimento unico della Regione Sardegna

La Regione Sardegna aveva fornito un ulteriore supporto alle amministrazioni locali, con il “quadro di riferimento unico”, e il Comune di Cabras aveva tradotto le precisazioni in un form.

Il chiarimento dunque ha reso possibile ideare una modalità procedurale omogenea a favore di tutti gli operatori.

Le dichiarazioni dell’assessore Spanu

“Sono molto soddisfatta l’utilizzo del form elettronico – dichiara l’assessore alle politiche sociali, sanitarie e assistenziali Alessandra Spanu -. Sta permettendo di lavorare ed evadere giornalmente tutte le istanze presentate. Sono state processate tutte le domande finora pervenute al Comune di Cabras.

Un plauso particolare va reso agli uffici dei servizi sociali e del servizio finanziario, che stanno lavorando in grande sinergia per rendere questo servizio, senza sospendere l’ordinario.

Ci risulta che le stesse persone, che nella prima fase hanno inviato la domanda al protocollo impiegando e-mail, whatsapp o mezzo cartaceo, non abbiano poi compilato nuovamente il form.

Li invitiamo a integrare le informazioni quanto prima, per consentirci di dare una risposta alle loro esigenze”.

Dove rivolgersi per le informazioni

Per informazioni in merito alla compilazione del modulo online è necessario rivolgersi all’Informacomunità al telefono 0783 290446, al numero di cellulare 3408628020 e via e-mail all’indirizzo informacabras@virgilio.it

Per informazioni in merito ai requisiti di ammissione è necessario rivolgersi ai servizi sociali, all’indirizzo pec servizi.sociali@pec.comune.cabras.or.it e all’indirizzo mail servizi.sociali@comune.cabras.or.it