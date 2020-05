Cagliari. Informazioni chiare per mantenere sè stessi e gli altri in buona salute

Partita nella mattinata di sabato 30 maggio, la distribuzione nelle attività di Cagliari e Olbia, degli opuscoli informativi su come prevenire il rischio di contagio, da parte dei volontari della Chiesa di Scientology della Sardegna.

Spiagge libere sì, spiagge libere no! E’ tuttora accesa la discussione su cosa gli italiani potranno o non potranno fare durante le prossime vacanze.

Di certo, in questi mesi abbiamo visto quanto lo stile di vita personale possa essere stravolto per il nostro e altrui benessere e abbiamo dovuto imparare nuovi comportamenti, non tutti desiderabili, ma certamente importanti per la salute di tutti.

Informazioni chiare

Per contribuire alla risoluzione dell’emergenza tuttora in corso, la Chiesa di Scientology Internazionale ha realizzato tre opuscoli che saranno resi disponibili nei prossimi giorni a tutti coloro che potranno essere raggiunti. Tali opuscoli hanno lo scopo di ricordare quali sono i giusti comportamenti per prevenire il rischio di contagio e mantenerci in buona salute.

Ai fini della prevenzione della diffusione di malattie, l’opuscolo che più degli altri sarà distribuito s’intitola “Come mantenere sé stessi e gli altri in buona salute”.Esso fornisce le linee guida per sapere come igienizzare le zone chiave dei locali in cui viviamo e lavoriamo, ponendo l’accento sul corretto modo di farlo e su quali strumenti usare. Sono anche descritte le giuste pratiche da attuare quando si esce di casa.

Il secondo dei tre opuscoli tratta più in dettaglio il corretto uso di mascherine e guanti, mentre il terzo spiega come ci si deve comportare se in casa c’è una persona in isolamento.

Posto in appositi contenitori da esposizione, questo materiale informativo sarà offerto gratuitamente ai negozianti, alle farmacie, ai supermercati e a qualsiasi altro esercizio pubblico dove le persone potranno liberamente prenderlo per portarlo a casa e leggerlo.

“L’uomo è di valore nella misura in cui può essere di aiuto agli altri” sono parole che L. Ron Hubbard, il fondatore della religione di Scientology ha lasciato come retaggio ai suoi fedeli, parole che non sono cadute nel vuoto, che danno un senso a tutte le azioni che quotidianamente centinaia di migliaia di volontari di Scientology fanno in tutto il mondo.

I tre opuscoli, insieme ad altri video informativi, sono consultabili nel Centro Risorse per la Prevenzione posto on line dalla Chiesa di Scientology Internazionale in risposta all’emergenza generata dalla pandemia.

Chi lo desiderasse può visionare tutti i materiali al seguente indirizzo: https://www.scientology.it/staywell/