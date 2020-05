“Atlantide”: da oggi in radio il singolo di Edelweiss

Da oggi in radio "Atlantide", il singolo del duo toscano Edelweiss, uscito insieme all'omonimo EP e disponibile su tutte le piattaforme digitali per il download e lo streaming.

Il brano: “Atlantide”

Pubblicato e distribuito da Top Records, “Atlantide” è stata scritta e composta da una delle due metà del gruppo, Samuele Paoletti, e registrata presso Artestudio53 di Franco Poggiali.

La canzone, così le altre contenute nell’EP, appartiene al genere pop ed è caratterizzata da un’atmosfera vivace e leggera.

«Il brano nasce dopo un approfondito studio di chimica in vista di un compito scolastico ed è per questo che ricorrono spesso riferimenti al mondo molecolare e atomico – dichiara Samuele Paoletti. – Alla chimica si unisce la storia di un amore giovanile che ha bisogno di essere protetto e difeso da attacchi esterni. È per questo motivo che i due innamorati trovano rifugio ad Atlantide, dove nessuno potrà trovarli e dove saranno al sicuro».

Per ascoltarlo, acquistarlo e salvarlo nella propria libreria, basta cliccare qui!

Edelweiss: note biografiche

Il duo toscano Edelweiss nasce nel 2017 ed è composto da due anime indissolubili: Samuele Paoletti (chitarra) e Martina Gnudi (voce).

Non è solo la comune passione per la musica ad unirli, ma anche un legame più profondo e personale che si riflette anche nei testi delle loro canzoni, dove il tema dell’amore fa da capobranco. In un primo momento si limitano a rielaborare brani editi in versione acustica.

Dopo aver sperimentato la loro coesione e il loro effetto sul pubblico, iniziano a scrivere e comporre i primi brani inediti. Nel 2018 partecipano a un concorso canoro a Fucecchio, dove conquistano un posto in finale e vincono il premio della critica.

Edelweiss sul web

Top Records