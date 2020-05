“Amiga”, il nuovo singolo di Valerio Piciocchi è disponibile nei maggiori digital stores

Il brano è intitolato “Amiga” ed è stato composto dal duo di autori Clearco& Piciocchi , italiani residenti nella Repubblica Dominicana.

Il brano “Amiga”, dapprima scritto in italiano e successivamente tradotto in spagnolo, è già stato presentato in anteprima al “Las Terrenas Music Show”, uno spettacolo televisivo di musica dal vivo.

Lo stile del brano è un pop rock dove le chitarre sono protagoniste, con un arrangiamento molto romantico che accompagna egregiamente l’esecuzione.

Al brano hanno collaborato: Stefano Rasia, che si è occupato insieme a Valerio Piciocchi, dell’arrangiamento e delle chitarre acustiche, mentre per la chitarra elettrica ha partecipato il dominicano Elias Santos.

Il singolo è stato registrato a Las Terrenas nello studio IBIZT di Brian Bizet (si, discendente di “quel” Bizet…), che s’è occupato di tutta la parte tecnica.

Clearco, nato a Genova nel 1974, ha iniziato a comporre testi per canzoni da adolescente e alle spalle ha già la pubblicazione di un CD.

Valerio Piciocchi, nato a Napoli nel 1978, inizia a suonare il pianoforte a 8 anni, per poi perfezionarsi nella chitarra, e già a 15 anni scrive canzoni in italiano, spagnolo e dialetto napoletano.

Il sodalizio artistico Clearco&Piciocchi Autori nasce nel 2015 e d’allora hanno composto circa 40 canzoni in italiano e spagnolo.