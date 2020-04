“Tutto quello che mi va”: il nuovo singolo degli Ecklettica onair e online

La canzone nasce come un mantra che ci ronzava per la testa. È un inno alla libertà! In una vita divisa, dal vorrei ma non posso, ci spinge a concederci tutto quello che vogliamo senza aver paura delle conseguenze. A essere sinceri con noi stessi per poterci conoscere fino in fondo – commenta la band romana. – Il pezzo, come tutti gli altri brani del disco, ha subito l’influenza dell’elettronica e della dance, da quella anni ’80 fino ad arrivare alla più recente, creando così un ibrido con lo stile pop-rock iniziale del gruppo.