“To Be ImperfectTrio”: il nuovo album di Gatto, Allulli e Ranieri

L’etichetta indipendente Promu Label, che collabora e produce grandi musicisti del panorama classico, jazz e contemporaneo come I Solisti Aquilani, Daniele Orlando, Jacopo Ferrazza, Enrico Zanisi, Giovanni Ceccarelli, Valerio Vantaggio, le scorse settimane ha lanciato un appello sull’Huffington Post che invitava musicisti e professionisti del settore a non rassegnarsi, perché in fondo a una crisi, seppur tragica come quella che stiamo vivendo, si cela sempre un’opportunità.

Per questo motivo, venerdì 3 aprile Promu Label pubblicherà su tutti i digital stores “To Be ImperfecTrio“, il primo disco dell’ImperfecTrio, gruppo composto da tre dei più grandi nomi del panorama jazzistico nazionale: Roberto Gatto, Marcello Allulli e Pierpaolo Ranieri.

ImperfectTrio

ImperfecTrio nasce da un’idea di Roberto Gatto e dalla stretta collaborazione con Pierpaolo Ranieri, con cui diede vita, diversi anni fa, al Perfect Trio.

Pierpaolo Ranieri (in basso) e Roberto Gatto (in alto).

L’esigenza e l’amore per la ricerca nell’improvvisazione jazz contemporanea, porta i due artisti all’incontro con il sassofonista romano Marcello Allulli, dando vita ad un nuovo progetto.

Marcello Alulli

L’Imperfect è una formazione elettrica con una concezione moderna del Jazz, con ampio spazio alle improvvisazioni in una miscela di suoni, rumori, sequenze, armonizer e altri oggetti elettronici.

I tre musicisti propongono brani originali e offrono una lettura personale di alcuni standard della tradizione Jazz: autori come Thelonious Monk e Duke Ellington vengono proposti in modo nuovo, riscoprendone così anche le illimitate doti compositrici, in una direzione completamente innovativa.

Inoltre, all’interno dell’album troviamo tre brani inediti composti dai musicisti del trio: “Bonanza” di Roberto Gatto, “Black” di Pierpaolo Ranieri e “Cesira” di Marcello Allulli. Tre figure di primo piano, quelle dei componenti di questo nuovo ensemble, che ha segnato una prima sostanziosa tappa con l’esibizione al festival “Batterika”, di cui rimane un gustoso video online.

“To Be ImperfectTrio”: tracklist

Mopti (Don Cherry) Bonanza (Roberto Gatto) Black (Pierpaolo Ranieri) The Mooche (Duke Ellington) Cesira (Marcello Allulli) How Deep Is Your Love (Bee Gees) Hat and Beard (Eric Dolphy) Monk’s Mood (Thelonious Monk)

Registrato, mixato e masterizzato da Luca Pacetti di Promu Label presso lo studio Terzo Suono di Roma.

