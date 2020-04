“The Begins”: è uscito l’album di debutto di Samuele Percivaldi

Sette tracce che rientrano a pieno diritto nella migliore definizione di pop d’autore, per un disco dove non mancano collaborazioni illustri, fra cui quella di Maurizio Bassi (Eros Ramazzotti) agli arrangiamenti e quella di Fabrizio Leo, già chitarrista di Renato Zero, Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Ron e numerosi altri artisti di calibro.

Uscito il 7 Aprile 2020, per la label bolognese Areasonica Records, “The Begins” è accompagnato dal lancio in radio del primo singolo “Il Vento d’Aprile”.