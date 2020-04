T-bonds per supportare turismo e viaggi: Caroli Hotels aderisce all’iniziativa

Caroli Hotels ha valutato di aderire all’iniziativa T-bonds lanciando sul mercato soggiorni vacanza nelle strutture ricettive del network: Hotel Terminal e Villa La Meridiana di Santa Maria di Leuca; Joli Park Hotel, Ecoresort Le Sirenè ed Hotel Bellavista Club di Gallipoli.

Travel-bonds.com ha, infatti, annunciato il lancio dei T-bonds per supportare l’industria del turismo e dei viaggi. I T-bonds sono certificati di risparmio che sono venduti dagli operatori turistici ad un prezzo inferiore del valore nominale. I clienti possono riscattarli al valore nominale pernottando presso hotel o cenando presso il ristorante di loro preferenza.

I T-bond forniscono liquidità agli operatori di viaggio, permettendo loro di superare questo momento di affanno. I T-bond offrono anche l’opportunità ai clienti di avere accesso ai servizi del ristorante o dell’hotel di loro scelta a un costo inferiore

“Il mondo sta affrontando una crisi senza precedenti e l’industria del turismo e dei viaggi è la più colpita. Ora è il momento di salvare vite e imprese, di sostenere le nostre famiglie, amici e colleghi e di mostrare solidarietà tra persone, nazioni e imprese. Il nostro programma mira a fornire alcuni fondi a quelle imprese di viaggi temporaneamente chiuse. Chiediamo a tutti di investire nella vostra cena e vacanza futura” osserva Nico Muro, Co-Founder di travel-bonds.com.

Travel-bonds.com ha lanciato le obbligazioni T-Bonds per hotel e ristoranti, ma sta pianificando di aprirsi anche ad altri servizi come Beauty e SPA, sailing charter, tour ed escursioni. “I T-bond funzionano come buoni di risparmio che possono essere visti dai clienti come un investimento. Le nostre obbligazioni sono vendute con uno sconto dal 25% al 30% rispetto al valore nominale. I clienti possono riscattare le obbligazioni al valore nominale soggiornando in hotel o cenando al ristorante di loro preferenza. Ciò significa un ritorno sull’investimento superiore a qualsiasi altro investimento sul mercato. Inoltre, i T-bond hanno un obiettivo sociale e di solidarietà supportando un settore fortemente colpito dalla recente situazione economica” ribadisce Vincenzo Borgogna, Co-Fondatore di www.travel-bonds.com.

Il network alberghiero salentino Caroli Hotels, come detto, ha deciso di aderire all’iniziativa.

Caroli Hotels rappresenta la tradizione di ospitalità nel Salento dal 1965, quando Attilio Caroli e Gilda Nuzzolese aprono a Santa Maria di Leuca l’Hotel Terminal e poi nel 1976 rilevano il complesso alberghiero Le Sirenuse a Gallipoli, trasformato successivamente in Ecoresort Le Sirenè. Con l’arrivo della terza generazione – Annamaria, Attilio, Gilda e Pierluigi Caputo – sono acquisite nuove strutture: nel 1985 l’ottocentesca Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca; nel 1987 il Joli Park Hotel di Gallipoli; nel 1995 si avvia la ristrutturazione del Bellavista Club sempre a Gallipoli. Alle attività alberghiere la famiglia Caroli – Caputo ha affiancato dal 1995 la commercializzazione di prelibatezze enogastronomiche salentine con il marchio La Dispensa di Caroli, il servizio di Agenzia Viaggi Caroli Turismo e la promozione del Salento attraverso le attività sportive con il brand Caroli Sport. Oggi siamo giunti alla quarta generazione con i pronipoti Mario e Gabriele, i posti letto sono oltre mille e Caroli Hotels s’impegna costantemente nella formazione professionale, nella ricerca di nuovi servizi e iniziative per la promozione del territorio.

Con SVieni a Gallipoli organizza un fitto calendario annuale di eventi in tutto il Salento, che

spaziano dallo sport all’arte, dalla gastronomia alla cultura, dal benessere alla spiritualità. Innovazione e dinamismo, servizi efficienti e accoglienza tagliata su misura, con particolare attenzione alle esigenze della famiglia. Certificati Ecolabel EU, nei Caroli Hotels si utilizzano le tecnologie più innovative legate al campo delle energie alternative rinnovabili e materiali a basso impatto ambientale. http://www.carolihotels.it/companyprofile/carolihotelsitacp.pdf