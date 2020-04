Spesadalweb.it: un aiuto a cittadini e PMI con la spesa a domicilio!

Spesadalweb.it è il primo portale italiano dedicato ai negozi/aziende, che gestisce la ricezione degli ordini e la consegna a domicilio km 0 dei cittadini del proprio territorio.

Questo nuovo progetto è stato creato dalla Società Mondoinweb srl di Pomezia (RM), specializzata nella realizzazione dei portali web, perché hanno visto e percepito, in questo momento di emergenza, la difficoltà dei negozianti del proprio comune che questa particolare situazione è venuta a creare.

L’amministratore Angelo Buoscio ci spiega che lo scopo di questa nuova piattaforma è quello di mantenere attivo e consolidare ancora di più, visto il momento che stiamo vivendo, il rapporto da sempre avuto dei clienti con i propri negozianti di fiducia, pur restando tutti a casa.

Nella mia città, tutti hanno cominciato a proporre la consegna a domicilio singolarmente. È li che mi sono detto: “Perchè non creare una sorta di lista della spesa che permetta di comunicare e portare a buon fine l’ordine in modo semplice e veloce?”. Avere una vetrina dove tutti i cittadini possano consultare gratuitamente i prodotti, le offerte dei negozianti di zona, dove possano trovare qualsiasi categoria merceologica: dal fornaio al macellaio, dalla pescheria ai caseifici fino agli alimentari… E perchè no? Anche le aziende agricole, per poter valorizzare i prodotti genuini del nostro territorio a km 0! E da questo mio pensiero è nato il portale spesadalweb.it , dal produttore al consumatore, con pagamento della merce alla consegna.

Per gli utenti, basterà andare sul sito www.spesadalweb.it , entrare nell’area dedicata agli utenti e completare la registrazione; da quel momento in poi potranno visionare tutti i negozianti di zona presenti e fare ordini con consegna e pagamento a domicilio.

Come ho spiegato prima, mi piace pensare che in questo momento non si perda il rapporto, la stima e la fiducia che si è creata negli anni tra i clienti e i negozianti del proprio comune. Mantenere questo contatto a distanza è fondamentale per andare avanti, perchè nel momento del bisogno dobbiamo essere tutti vicino gli uni con gli altri. Spesadalweb.it è uno strumento di comunicazione, un modo valido a mio avviso per non perdere i contatti con le persone, che limita gli spostamenti da casa, evita gli assembramenti e quindi l’espandersi del COVID-19.