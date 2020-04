Iniziative

SOS Informatica: una mano per smart working, FAD e non solo

Attivo il servizio di help desk per chi ha difficoltà online. Il servizio gratuito è rivolto a tutti: studenti e insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado; artigiani, professionisti, imprenditori e PMI, singoli, famiglie e anziani. Attivo via mail (sosinformatica@aclicagliari.it) e via telefono al 351 593 9617 (esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12).