Sorso. Covid-19: parte l’iniziativa “#spesasospesa”

Già attiva nelle numerose attività che hanno aderito con entusiasmo, #spesasospesa si pone l’obiettivo di promuovere la dignità delle famiglie che vivono momenti di difficoltà, attraverso la logica del dono e della condivisione di beni di prima necessità.

Un intervento concreto al quale sono invitati a partecipare tutti i cittadini, che potranno donare, nei punti di raccolta allestiti presso gli esercizi commerciali, alcuni prodotti di prima necessità che siano conservabili a temperatura ambiente e a lunga scadenza come: latte uht, pasta, zucchero, legumi, pelati, biscotti, bevande, alimenti per l’infanzia e prodotti per l’igiene personale, ma anche bombole gas e prodotti agricoli provenienti dalle aziende aderenti.

La donazione potrà essere effettuata anche telefonicamente da parte di quei cittadini che stanno effettuando i loro acquisti da casa attraverso l’iniziativa #spesaacasa.

pdfNel link di seguito, l’elenco aggiornato scaricabile di tutti gli esercizi commerciali e le attività produttive aderenti. (2.16 MB)