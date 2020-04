Sorsi di web lancia i #SorsiAperiWeb digitali anti-crisi

Mercoledì 29 aprile partirà il primo #SorsiAperiWeb digitale proposto da Sorsi di web, agenzia web nuorese specializzata nella comunicazione del vino. Data la situazione, infatti, il consueto #SorsiAperiWeb di Sorsi di web diventa digitale. Ciò significa che gli eventi consisteranno in dirette sui canali Facebook e Instagram dell’agenzia, durante le quali si terranno delle degustazioni virtuali insieme ai produttori dei vini in assaggio.

Come partecipare alla promozione online dei vini

Come tutti gli eventi digitali targati Sorsi di web, anche questo evento gratuito è stato pensato per contribuire alla diffusione dei brand e dei vini dei produttori italiani.

Per partecipare e presentare online la cantina e i suoi prodotti, si deve inviare una mail a info@sorsidiweb.com o telefonare al 3487998864.

In occasione di ogni evento, Sorsi di web e il produttore degusteranno il vino in diretta di fronte a un’audience online. Ovviamente, i membri dell’audience potranno acquistare i vini sia dopo la degustazione sia prima di essa (in questo modo potranno degustare essi stessi i vini da casa!).

Oltre a promuovere ogni #SorsiAperiWeb digitale sui social media, Sorsi di web scriverà anche un articolo dedicato alla cantina e lo pubblicherà su huboftaste.com, il blog di Susana Alonso e Pietro Lostia (titolari di Sorsi di web) dedicato specificamente alle degustazioni del vino.

Calendario dei #SorsiAperiWeb digitali già programmati

Mercoledì 29 aprile, diretta su Facebook: ospite della serata Laura Carmina, titolare della Tenuta Muscazega (Sassari).

Giovedì 30 aprile, diretta su Instagram: ospite della serata Laura Carmina, titolare della Tenuta Muscazega (Sassari).

Sabato 2 maggio, diretta su Facebook: ospite della serata Valentina Passalacqua, titolare dell’Azienda Agricola Biologica Valentina Passalacqua (Foggia).

Venerdì 8 maggio: diretta su Facebook: ospite della serata Elisabetta Pala, titolare di Mora&Memo (Cagliari).

Sabato 9 maggio: diretta su Instagram: ospite della serata Elisabetta Pala, titolare di Mora&Memo (Cagliari).

Venerdì 15 maggio: diretta su Facebook: ospite della serata Maria Grazia Filigheddu, titolare di Tenute Filigheddu (Sassari).

Sabato 16 maggio: diretta su Instagram: ospite della serata Maria Grazia Filigheddu, titolare di Tenute Filigheddu (Sassari).

Giovedì 21 maggio: diretta su Facebook: ospite della serata Giuseppe Alcamo, titolare di Cantina Quattrocieli (Trapani).

Venerdì 22 maggio: diretta su Instagram: ospite della serata Giuseppe Alcamo, titolare di Cantina Quattrocieli (Trapani).