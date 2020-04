Somma Vesuviana: salgono a 15 i positivi nella Clinica di Santa Maria del Pozzo

In questo momento 15 casi positivi alla Clinica di Santa Maria del Pozzo di Somma Vesuviana. Non sono cittadini di Somma Vesuviana. La situazione ora è questa: 6 guariti, 2 deceduti, 17 sommesi attuali positivi, 14 persone in quarantena più ora i 15 casi registrati alla Clinica tra i quali non ci sono sommesi. Attendiamo i risultati sugli altri 350 tamponi.