Somma Vesuviana (NA): impennata dei casi di COVID-19

Lo ha dichiarato il sindaco Salvatore Di Sarno, Sindaco si Somma Vesuviana (NA).

Per la richiesta del modello e per l’invio dell’intera documentazione – ha continuato Di Sarno – in merito al bonus spesa abbiamo attivato il seguente numero Wahtsapp: 370 1548285. Inviare una foto chiara e leggibile del modulo e dei documenti di riconoscimento. In circa 12 ore sono giunte ben 200 richieste. Tutte le informazioni sono anche sul sito del Comune o collegandosi alla mia pagina Facebook. Può accedere a questa misura chi ha avuto una chiusura o sospensione di attività lavorativa propria o svolta in qyalità di dipendente, chi non riceve ammortizzatori sociali in assenza titale di altre forme di sostentamento. La richiesta può essere presentata scrivendo a ambiton22@libero.it oppure a responsabile.po7@pec.sommavesuviana.info o, ancora, tramite WhatsApp. È escluso chi ha già una prestazione, chi ha un reddito medio-alto. È vietato fare passeggiate e sono vietati tutti gli assembramenti. Continuo a consigliare di uscire al massimo una persona per famiglia e una volta ogni 15 giorni. Siamo arrivati a ben 19 casi di Coronavirus e non sono pochi per Somma Vesuviana. Ritengo sempre necessario l’Esercito. In città è arrivata la Polizia Provinciale a supporto delle Forze che sono sul campo e che stanno facendo un grande lavoro.