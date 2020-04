iniziative

Pula. Interventi di solidarietà alimentare

Le persone ed i nuclei familiari che a seguito delle misure legate all'emergenza epidemiologica da ''Covid-19'' si trovino in condizioni di grave disagio economico e non siano già beneficiarie di aiuti pubblici, possono presentare domanda per accedere alla misura di sostegno economico di solidarietà ''Interventi di solidarietà alimentare'' stabilita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con Ordinanza n° 658.