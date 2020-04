Siviglia: prezzi stabili, il 30,8% degli acquisti è per investimento

Prima che si presentasse l’emergenza sanitaria causata da Covid-19, l’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa Spagna – grazie alle informazioni prodotte dagli affiliati al Gruppo – ha realizzato un’indagine sull’andamento del mercato immobiliare e creditizio di Siviglia, città in cui è presente con 31 agenzie affiliate.

Nel primo semestre del 2019 il prezzo medio al mq di un immobile usato è pari a 1.364€ (era di 1.259€ nel primo semestre 2018); i prezzi si assestano, pertanto, ai livelli di inizio 2012. Analizzando l’evoluzione dei prezzi degli ultimi trimestri (da gennaio a settembre 2019) si registra una situazione di stabilità.

Rubén Granja, Responsabile Gruppo Tecnocasa a Siviglia, ha evidenziato:

Triana è la zona con gli immobili dal costo più elevato (in media a corpo 132.025€), seguita da Bami-Plantinar (in media a corpo 128.682€). La zona più economica è Distrito Sur (in media a corpo 69.000€)”.