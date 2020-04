Sassari. Il servizio ludotecario riprende i contatti con famiglie e bambini

Tuttavia vogliamo continuare a tenere vivo il legame che finora abbiamo costruito in questi anni e che con molti di voi è proseguito, in questa fase, con il semplice strumento del telefono. Desideriamo continuare ad accompagnare i vostri bambini nella strada che li porta a diventare grandi sempre attraverso il gioco.

Lo faremo però utilizzando le modalità che ci offre la tecnologia con la proposta di attività a distanza per favorire anche nei più piccoli la consapevolezza di quanto sia importante, indipendentemente dal mezzo, sentirsi pienamente coinvolti e partecipare attivamente ai giochi e alle attività di animazione proposte dalla nostra Ludoteca.

Ci reinventeremo un nuovo modo di giocare e di fornire ugualmente un servizio ai bambini e alle loro famiglie con modalità diverse da sperimentare anche a casa, e con proposte simili a quelle già vissute nel servizio.

A tal fine indichiamo le mail per eventuali contatti con le ludotecarie:

anna.sardu@comune.sassari.it mariaanna.marras@comune.sassari.it

Vi invitiamo a consultare la pagina specifica del nostro sito alla voce http://www.comune.sassari.it/persona/giovani/ludoteca/ludoteca.htm dove troverete proposte di attività, alcuni link, già selezionati da noi ludotecarie e costantemente aggiornati.

Abbiamo già un’attività per i vostri bambini dal titolo “MASCHERINE COLORATE”!

“A N D R A’ T U T T O B E N E” ………..continuiamo a giocare al grido di

Ciao bambine e ciao bambini, come state? In questo periodo dobbiamo tutti stare a casa e sappiamo che non è semplice, ma voi siete e sarete bravissimi!

Abbiamo chiuso la Ludoteca subito dopo carnevale, ricordate? Quante maschere abbiamo preparato! Alcune le avete portate a casa e molte altre le troveremo ancora appese alle pareti della ludoteca al nostro rientro, speriamo il più presto possibile…

Carnevale è finito da un pezzo ma noi tutti dobbiamo portare altre “mascherine”, non colorate e di cartone come quelle che siamo soliti preparare, ma morbide e di stoffa che coprano non occhi ma naso e bocca. Le nuove mascherine che indosseremo ci proteggeranno da questo virus invisibile che si chiama CORONAVIRUS!

Come facciamo in Ludoteca, cosa ne dite se anche a casa, con l’aiuto di babbo e mamma, creiamo delle bellissime mascherine di stoffa colorata? Dai scateniamo la fantasia e diamo una mano anche noi a sconfiggere questo virus… magari, chissà, ha paura del colore e scappa!!!

Le ludotecarie

Anna e Marianna