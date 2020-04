Sennori. Apertura termini manifestazione interesse per i Caf

Il Responsabile dell’area sociale, in attuazione della delibera GC. n.63 del 14.04.2020

RENDE NOTO

che con propria determinazione n.544 del 20.04.2020 SONO APERTI I TERMINI per l’acquisizione di Manifestazioni d’interesse rivolte ai CAF, finalizzate alla stipula di convenzioni per adempimenti connessi alle prestazioni sociali agevolate e gestione pratiche RdC e RdP a favore dei cittadini residenti a Sennori.

I CAF interessati dovranno presentare la loro Manifestazione di interesse al protocollo comunale, indirizzate a: Ufficio Servizi Sociali – Via B. Sassari, 13 – 07036 Sennori oppure inoltrate via PEC al seguente indirizzo: protocollo.sennori@pec.comunas.it con la dicitura: “Manifestazione di interesse finalizzata alla stipula di una convenzione per prestazioni sociali agevolate, ENTRO IL 30 APRILE 2020* utilizzando preferibilmente il modello All.1) predisposto dall’Ente, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale Rappresentante.

* Il termine di presentazione è di carattere organizzativo e non è perentorio, pertanto saranno prese in considerazione anche le manifestazioni di interesse presentate dopo tale data e fino al 30/11/2020, purché presentate da CAF in possesso dei requisiti richiesti.

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, non sottoscritte o carenti della documentazione richiesta.

ll presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul portale Istituzionale del Comune di Sennori sezione Amministrazione Trasparente.

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al n. 079.3049235 o all’indirizzo e-mail: alessandrafina@comune.sennori.ss.it

Tutta la modulistica è reperibiledal sito dell’ente all’indirizzo http://www.comune.sennori.ss.it

e scaricabile ai link sottostanti.

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Alessandra Finà