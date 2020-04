Se Conte ricorre al MES può cadere il governo

Se fino a qualche settimana fa era Matteo Renzi il pericolo numero uno per la stabilità del governo viste le machiavelliche trame che ruotavano intorno alla riforma della prescrizione, adesso è il MES a mettere in crisi i giallorossi.

La storia è ben nota. Dall’Eurogruppo sono uscite fuori quattro soluzioni per aiutare economicamente i Paesi membri a sostenersi durante questa crisi dovuta dal coronavirus, tra cui anche un MES rivisitato vista l’emergenza in corso.

L’unica cosa che al momento appare certa è che per l’Italia ci sarebbero 36 miliardi a disposizione per le spese sanitarie. Sulla presenza o meno di condizionalità non è ancora dato sapere, così come sulle modalità di attivazione, con le linee guida che verranno decise (forse) nel Consiglio Europeo di giovedì.

Una parte del Partito Democratico e Italia Viva sarebbero favorevoli a un utilizzo del MES senza condizionalità, mentre il Movimento 5 Stelle non ne vuol sapere a prescindere. In mezzo c’è Giuseppe Conte che ha più volte ribadito come al momento l’Italia non è interessata ad attivare il fondo, puntando tutto invece sugli Eurobond.

Il premier durante il Consiglio Europeo potrebbe anche non porre il veto sul MES per non mettere in difficoltà quei paesi come la Spagna che vorrebbero utilizzarlo, senza che poi l’Italia poi ne faccia a sua volta richiesta.

Ok al MES senza condizioni. Ma cosa significa?

Con il MES governo a rischio

Secondo le immancabili voci di corridoio, alla fine però Conte potrebbe anche decidere di non rinunciare ai 36 miliardi che sarebbero a disposizione per l’Italia. L’ultima parola comunque spetterebbe sempre al voto in Parlamento dove i giallorossi potrebbero andare in crisi.

Intervistato da La Repubblica l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao, considerato vicino ad Alessandro Di Battista, non ha usato giri di parole nel far capire come il governo Conte bis potrebbe arrivare al capolinea in caso di una attivazione del MES.

“La conseguenza immediata sarà la caduta del governo – ha spiegato Corrao – Tutti nel M5S, anche i più moderati, sono sempre stati contro il MES. Ma non credo che Conte vi ricorrerà, è sempre stato di parola. Se l’Italia attiverà il Mes, sarà un altro governo a farlo”.

Questa dell’eurodeputato non è l’unica voce a riguardo, visto che diversi parlamentari 5 Stelle hanno minacciato la loro fuoriuscita dalla maggioranza nel caso che alla fine Palazzo Chigi dica sì al MES anche senza condizionalità.

Una crisi di governo non sarebbe di certo la cosa più auspicabile nel pieno di un’emergenza sanitaria ed economica senza precedenti dal dopoguerra a oggi, ma sul fondo una parte del Movimento 5 Stelle non sembrerebbe essere disposta a fare sconti e questo potrebbe pesare non poco nelle scelte che Giuseppe Conte sarà a breve costretto a fare.

di Alessandro Cipolla

Fonte: www.money.it