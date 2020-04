\"Scenery\", l\'album d\'esordio del pianista Marco Samuel

Lʼalbum “Scenery” è frutto di una lunga ed ampia ricerca durata più di due anni ed è un progetto non soltanto musicale. Gli otto videoclip reperibili separatamente dal disco, infatti, son stati pensati in stretta relazione con la musica e servono da guida per una migliore comprensione del progetto.

Ogni brano (e videoclip) è un quadro musicale dedicato ai vari scenari della natura, alcuni di essi molto noti (come nei brani “Antarctica, n. 8” e “Between Canyons, n. 16”) dove l’intento principale è trasmettere suggestioni attraverso un coinvolgimento emotivo profondo fatto di musica e immagini. Il viaggio è il tema centrale del progetto, un viaggio avventuroso nella natura.

La parte organico-musicale dei brani è costituita dal pianoforte di Marco Samuel con tastiere, archi, effetti di musica elettronica ed effetti di musica d’ambiente.

Spiega l’autore a proposito dell’album: «Questo progetto è stato pensato per l’esecuzione live come del resto gli otto videoclip che accompagnano la musica. È importante considerare il progetto musicale nel complesso, unitamente ai video soprattutto nell’esecuzione live, che è l’ultima fase ma la più importante».

Di seguito la tracklist di “Scenery”: “Mountain”, “Submerged Wreck” (Expedition, Adagio – Underwater World, Allegro – Crossing the Seas, Allegro – Vortices of Bubbles, Mosso – Colours Explosion in the Sea, Allegro Adagio), “House in the forest”, “Antarctica” (Desolation on Antarctica, Introduction – Inside the Ice Caves, Lento – Among the Glaciers, Mosso Adagio – Blu sea and Whales , Adagio – Aurora Borealis on the Antarctic Ice, Allegro Adagio), “Central Park – New York” (Central Park, Adagio – New York Skyline, Mosso – New York City), “Between Canyons” (Canyons Deserts, Adagio – Between Canyons, Mosso – Inside Canyonʼs Caves, Allegro Adagio), “Towards New Lands”, “Freedom”.