manifestazione di interesse

Sassari. Procedura affidamento Centro comunale del riuso

Per la selezione di enti del terzo settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, ecc.) ed enti religiosi da invitare all'eventuale procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la gestione del Centro comunale del riuso sito in Sassari, via Montello.