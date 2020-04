Sassari. Comunicato dell’On. Perantoni (M5S) per emergenza Covid 19

“Apprendo con soddisfazione che il laboratorio BLS 3 dell’Istituto Zooprofilattico di Sassari è stato inserito tra i laboratori aggiuntivi deputati ad effettuare diagnosi per Covid-19”.

E’ quanto dichiarato da Mario Perantoni, portavoce M5S alla Camera dei Deputati.

“La proposta da me avanzata – afferma – è stata reputata, quindi, non solo perseguibile sulla carta, ma ha avuto esito concreto, a dimostrazione che delle volte è sufficiente avere contezza delle risorse che si hanno a disposizione per affrontare al meglio i problemi.

Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato affinché tale eccellenza possa concorrere alla gestione dell’attuale stato d’emergenza e tutti i dipendenti dell’Istituto Zooprofilattico, che con grande spirito di servizio si sono messi a disposizione dell’intera collettività”, conclude l’onorevole Perantoni.