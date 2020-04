controlli

Sassari. Coronavirus, la Polizia locale ancora in prima linea

140 controlli alle persone, 8 agli esercizi commerciali e tre sanzioni. Questo il bilancio dell'attività della Polizia locale che anche ieri, martedì, ha pattugliato tutto il territorio per assicurare il rispetto della normativa in materia di contrasto al Covid-19, noto come coronavirus.