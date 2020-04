Sassari, Anniversario della Polizia di Stato

La Polizia di Stato celebra oggi il 168° anniversario dalla fondazione.

Quest’anno per salvaguardare la salute pubblica, tenuto conto dello scenario epidemiologico legato alla diffusione del Covid-19 e del quadro normativo relativo alla gestione dell’emergenza e delle indicazione impartite dal Dipartimento, l’Anniversario della Fondazione della Polizia è stato celebrato con la deposizione della corona in memoria dei caduti.

Oggi alle ore 9.00, presso la hall della Questura, alla presenza del Prefetto di Sassari Dr.ssa Maria Luisa D’ALESSANDRO, il Questore Dr. Diego BUSO, ha depositato l’omaggio floreale in memoria dei caduti della Polizia di Stato al termine del quale è stato suonato “Il silenzio”.

Con l’occasione si invia il materiale contenente i dati di Polizia Moderna, l’editoriale del Capo della Polizia – Direttore Generale di P.S. e due video che possono essere scaricati cliccando o richiamando nel browser i seguenti link:

(il materiale resterà disponibile per 168 ore).

Inoltre, per ricordare il lavoro assicurato dal personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile in servizio presso la Questura e di tutti i presidi del territorio provinciale, si trasmette in allegato il compendio dei dati relativi all’attività svolta dalla Polizia di Stato nel corso dell’anno.