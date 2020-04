Sardegna Covid free. Il governatore Solinas ha dichiarato che l’isola sarda potrebbe essere dichiarata Covid free quanto prima. Tutte le manovre di prevenzione sembrano portare i risultati sperati. La Sardegna infatti potrebbe essere la prima regione italiana a sbarazzarsi del virus Covid-19.

“Sono convinto che se saremo in grado di mantenere questi livelli di disciplina e responsabilità, la Sardegna potrà essere la prima Regione Covid free d’Italia, e spero d’Europa”.

Dichiarazioni del governatore Christian Solinas, durante l’appuntamento giornaliero con la stampa, convocato per illustrare i dati del contagio epidemiologico.

L’approvvigionamento di dpi

L’approvvigionamento di dpi fatto dalla regione per garantire la salute dei suoi cittadini sta portando i suoi effetti. La Sardegna, oltre ai dpi distribuiti dalla Protezione civile, ha provveduto a rendersi autonoma e a difendere i propri cittadini dal nemico invisibile.

“Le misure attuate – ha aggiunto – stanno dando i risultati attesi, e hanno schiacciato la curva del contagio consentendo di non avere un dilagare dell’epidemia simile a quello di altre Regioni”.

Sardegna Covid free

Per l’isola, diventare presto Covid free vorrebbe dire far ripartire a pieno regime la propria economia. La prevenzione è stata l’argomento che ha ossessionato Solinas, da quando è scoppiata questa pandemia. Il lavoro del governatore ha portato gli effetti sperati. Una battaglia combattuta in prima linea.

Diventare Covid free, “significherebbe far ripartire il nostro sistema economico produttivo e con esso la nostra produzione di valore e di occupazione, e restituire la maggiore quantità di libertà possibile ai cittadini”. Solinas ha però affermato che “attualmente siamo ancora nella fase 1, dobbiamo stringere i denti ancora per qualche tempo portando avanti le restrizioni, e intanto, con questa consapevolezza dobbiamo programmare la fase 2”.

Adesso il lavoro si focalizzerà sulla fase due e su come mettere in atto tutte le procedure di messa in sicurezza delle attività. Bisogna ripartire più forti di prima.