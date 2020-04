Politica

Reddito di emergenza, MSI: “Presto mini-reddito anche ai lavoratori in nero”

Reddito di emergenza per 3 miliardi nel decreto di aprile. Nunzia Catalfo, la Ministra del Lavoro, a Class Cnbc: "C'è una parte di cittadini che in questo momento non ha alcun sostegno, dovrebbero essere circa 3 milioni. Stiamo valutando la platea e l'impatto. Quindi per tutte queste persone che non hanno altri sostegni al reddito sarà previsto il reddito di emergenza, che le aiuterà in questo periodo anche di crisi economica. Il costo della misura si aggira intorno ai 3 miliardi di euro".