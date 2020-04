Quartu Sant’Elena. Il bando per l’accesso al sostegno economico sarà pubblicato il 28 aprile

L’avviso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità per la concessione del contributo, unitamente alle istruzioni per la presentazione delle domande, saranno pubblicati su questo stesso sito istituzionale, unico canale ufficiale al quale attenersi, martedì 28 aprile 2020, alle ore 9.00.

Sostegno economico

I cittadini che non potranno accedere alla piattaforma on line per la presentazione della domanda o che avranno difficoltà nella compilazione della stessa avranno la possibilità di interfacciarsi con un call center.

Si sottolinea inoltre che, così come per qualunque altra misura di sostegno messa in atto nel prossimo futuro, non potranno essere prese in considerazione le domande presentate anteriormente alla pubblicazione dell’avviso nel sito istituzionale del Comune.

Coloro che hanno già presentato domanda per il contributo in oggetto dovranno pertanto ripresentarla dopo la pubblicazione dell’avviso e secondo le modalità specificate nello stesso.