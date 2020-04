Quali sono i giochi preferiti dagli italiani?

Tra un impasto di pizza e una torta salata, tra una serie tv su Netflix e un buon libro, Internet rappresenta un riempitivo importante. Non è un caso se la Rete è stata letteralmente presa d’assalto nelle ultime settimane. Le ricerche sui giochi e sui videogiochi sono aumentate esponenzialmente, ma quali sono i preferiti dagli italiani?

I videogiochi più cliccati

Nella categoria dei videogiochi più in voga del momento, particolarmente cara al pubblico più giovane, spiccano CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) e Call of Duty: Modern Warfare, due sparatutto in prima persona. Quest’ultimo, recentemente ha lanciato uno “spinoff” chiamato Warzone, che rientra nella categoria dei battle royale come Fortnite, ottenendo immediatamente un grande successo.

Non mancano i giochi di simulazione sportiva, come FIFA 20 e PES 20, e due videogiochi non recenti ma che continuano ad attirare tantissima utenza: Grand Theft Auto V e Tom Clancys’ Rainbow Six Siege. Particolarmente apprezzati dai più giovani anche Dota 2 e League of Legends, due Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) che resistono alla concorrenza.

I giochi di carte

Chi non è avvezzo al mondo dei videogiochi, su Internet cerca i giochi di carte, tra i quali UNO risulta il più giocato. A causa del coronavirus, in tanti tra gli italiani stanno riscoprendo anche i grandi classici della tradizione come la briscola e la scopa, ma anche il tressette.

In netta ripresa anche il poker online, nella sua versione a due carte (nota anche come Texas Hold’em) e i giochi di carte dei casinò online, tra i quali il blackjack online, uno dei pochi giochi da casinò in cui non conta soltanto la fortuna, ma anche l’abilità strategica del giocatore.

I quiz, i test e le sfide

Girano da sempre tra i profili di Facebook e i gruppi di Whatsapp con gli amici e i colleghi, ma mai come in questo periodo quiz e test di vario genere imperversano ovunque. Si va dai rompicapi (spesso matematici) alle domande per testare le conoscenze dei propri contatti.

Particolarmente diffuse anche le sfide (o “challenge”, per dirla all’inglese), che si tramandano di social in social, in particolar modo su Instagram. Chi lancia la sfida compie un’azione più o meno difficile e/o divertente, taggando gli amici e invitandoli a fare lo stesso o addirittura di meglio.