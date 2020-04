Pula. Is Molas Resort, vacanze in Sardegna dentro a un’opera d’arte

Concedersi il privilegio di vivere le proprie vacanze all’interno di un’opera d’arte. A Is Molas si può, grazie alle quindici nuovissime ville, vere e proprie sculture da abitare, disegnate dalla coppia di archistar Massimiliano e Doriana Fuksas. Costruzioni dalle forme sinuose, uniche nel tempo, immerse nella natura incontaminata e a pochi chilometri dalle spiagge da sogno di Chia, Domus de Maria, Capo Teulada.

In quel paradiso di macchia mediterranea che si trova alle pendici del Parco di Gutturu Mannu, la foresta di lecci più estesa d’Europa (Pula), le ville ideate dallo studio Fuksas rappresentano dei preziosi gioielli abitativi, minimali e al contempo ipertecnologici, una costellazione di sculture arricchite da servizi di altissima conciergerie che, a tratti, riporta alla memoria la potenza degli insediamenti nuragici o le atmosfere del Messico. Svelate finalmente allo sguardo, in un susseguirsi di living, patii, terrazze, giardini e piscine, il primo complesso di dimore, i cui nomi si ispirano alla tradizione sarda (Villa Palas, Villa Nea, Villa Luxi, Villa Arenada), è ora disponibile anche per l’affitto settimanale e stagionale.

Non solo lusso, totale privacy ed estrema bellezza. Abitare il proprio tempo in questi capolavori di bioarchitettura contemporanea, permette agli ospiti il piacere di giocare nel green realizzato da un campione pluripremiato come Gary Player. Da trent’anni riferimento degli amanti del golf mondiale, il campo da gioco di Is Molas è tra i migliori in Europa e tra i primi dieci in Italia. Scegliere di viverlo è un’esperienza unica ed indimenticabile: 27 buche disseminate in uno dei tracciati vista mare più spettacolari del Mediterraneo, con uno staff di maestri sempre a disposizione per chiunque volesse avvicinarsi alla pratica golfistica.

Anno dopo anno sempre più attento alle esigenze dei suoi ospiti, Is Molas Resort si appresta a vivere una nuova stagione all’insegna della qualità dei servizi: grazie a un costante upgrade e a un’attenzione particolare alla filosofia del wellness, saranno numerose le attività dedicate al benessere, allo sport, alla remise en forme, con lezioni di mindfulness, massaggi, percorsi del gusto, bike-park, cene/pranzi open air e passeggiate esperienziali dedicate a grandi e piccini.

Una costante riqualificazione del concetto di vacanza grazie alla quale, già dalla scorsa estate, si potrà godere dell’esclusiva area lounge “La19”, ovvero il pool&cocktail bar a pochi passi dal green, un originale palcoscenico naturale dove assistere a raffinati concerti sotto le stelle. Una location tutta da scoprire, aperta anche agli ospiti esterni, per vivere il sogno delle notti d’estate assaporando le prelibatezze di una cucina moderna, di alto livello, curata nel minimo dettaglio. Tutti i menù proposti nei ristoranti di Is Molas sono infatti firmati dallo chef Ivano Congiu, specialista della cucina mediterranea creativa.

Is Molas Resort è un grande progetto di sviluppo in Sardegna, gestito da Immsi S.p.A, la holding del Gruppo cui fanno capo oltre quaranta società operative nel settore immobiliare, industriale e navale. Il complesso residenziale lusso è composto dall’Hotel 4 stelle comfort, il Ristorante con cucina mediterranea, il Circolo Golf e le 15 nuove ville “Sculture da Abitare” progettate dallo studio Fuksas.

Qualche notizia in più

Is Is Molas Resort si trova in uno dei tratti più̀ affascinanti della costa meridionale della Sardegna, dove bellissime spiagge e baie dall’acqua trasparente fanno da cornice ad uno dei paesaggi più emozionanti per chi ama la natura incontaminata. Grazie alla vicinanza del mare e alla protezione delle colline circostanti, la località di Is Molas gode di un microclima mite e particolarmente favorevole al golf tutto l’anno: la temperatura raggiunge i 20 gradi all’inizio della primavera, sale a 30 gradi in estate ed anche a dicembre e gennaio è facile che si superino i 15 gradi.

A poca distanza da Is Molas si accede alle più belle spiagge del Mediterraneo: per le famiglie è consigliata la spiaggia di Su Giudeu (18 km a Sud di Pula), ottimamente servita, assieme a quella di Porto Campana o di Sa Colonia, a tutte le famose spiagge del comprensorio della Baia di Chia (a Domus de Maria), località marina che si è recentemente meritata le 5 Vele di Legambiente e il titolo di “Spiaggia più bella” secondo la Guida Blu 2016 del Touring Club Italiano. Proseguendo verso Teulada, a circa 24 chilometri da Pula, si trova il paradiso della spiaggia di Tuerredda, adagiata nell’insenatura tra Capo Spartivento e Capo Malfatano. In fase di studio, anche il Beach-club nella baia di Nora, sulla spiaggia di Suergiu De Mari, a completa disposizione dei clienti di Is Molas.

Per gli appassionati delle due ruote, segnaliamo anche il Bike Park di Is Molas collegato con 1.200 ettari di natura selvaggia e più di trenta percorsi con livelli vari di difficoltà, compresa un’area “bike school” con istruttori a disposizione per introdurre i principi del free ride.



Is Molas Resort è lusso, design, riservatezza, sport e natura: un luogo magico dove trascorrere le giornate all’insegna del relax e del benessere, lontano dallo stress delle città.