Preventivatore: “Perché affittare se puoi comprare?”

Tecnomedia, società di servizi del Gruppo Tecnocasa, ha rilasciato il nuovo “preventivatore di mutuo” sulle pagine dei siti delle agenzie Kìron, mostrando ai clienti, in maniera rapida e intuitiva, che con lo stesso prezzo di un affitto si può acquistare un immobile accendendo un mutuo.

In modo immediato vengono proposti e suggeriti alcuni immobili presenti nel portafoglio immobili delle agenzie Tecnocasa e Tecnorete associate all’agenzia Kiron o Epicas, con relativa rata ipotetica, calcolata sulla base di un mutuo variabile a 20 anni sul prezzo di acquisto dell’immobile.

La galleria immobili è in linea con le attività di sinergia in atto tra settore immobiliare e creditizio; infatti le agenzie immobiliari possono generare leads di mutuo alle agenzie Kiron e, viceversa, le agenzie creditizie possono generare leads di acquisto, creando semplicemente delle call to action tra i due mondi on line.