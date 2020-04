agevolazioni

Prestiti fino a 25 mila € per Pmi-partite Iva. Come scaricare online il modulo

Miniprestiti al via. Disponibile online sul sito “fondidigaranzia” il modulo per la richiesta di garanzia statale fino a 25 mila euro per Pmi e partite Iva esercenti attività di impresa, arti o professioni. Modulo che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o confidi.