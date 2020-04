Porto Torres. Servizi cimiteriali, scadenze rinviate

L’Ufficio Servizi cimiteriali informa gli utenti interessati che i pagamenti per i rinnovi delle concessioni sono rinviati a data da destinarsi.

Non occorre al momento recarsi negli uffici comunali o negli uffici postali per avere informazioni o per versare la quota dovuta.

Tutti gli utenti che devono rinnovare le concessioni saranno contattati al momento opportuno direttamente dagli operatori del Servizio cimiteriale che comunicheranno loro la nuova scadenza individuata per i pagamenti.