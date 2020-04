Porto Torres. L’Amministrazione convoca una delegazione dei commercianti

L’Amministrazione comunale ha convocato per domani, giovedì 30 aprile, alle ore 18, un tavolo virtuale di confronto con una delegazione dei commercianti di Porto Torres. Parteciperanno alla videoconferenza il Vicesindaco e Assessore alle Attività produttive, Marcello Zirulia, e l’Assessora al Turismo, Mara Rassu.

L’amministrazione comunale intende confrontarsi con una rappresentanza dei titolari delle attività commerciali per ipotizzare strategie condivise finalizzate alla ripartenza del settore.

Le misure per il contenimento del Covid-19 sono necessarie per la tutela della salute e vanno rispettate fino a quando i provvedimenti saranno in vigore, ma l’amministrazione intende ragionare su quali misure adottare per alleviare le difficoltà degli esercizi, ascoltando le proposte.

L’incontro si svolgerà sulla piattaforma virtuale Skype (https://www.skype.com/it/) giovedì 30 aprile alle ore 18. Per rendere il confronto pienamente operativo l’amministrazione chiede di individuare due rappresentanti per ognuno dei seguenti settori: bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti, negozi di abbigliamento e di articoli da regalo, merceologia varia. I referenti dovranno comunicare la loro partecipazione al seguente indirizzo e-mail: zirulia.marcello@comune.porto-torres.ss.it.