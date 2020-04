sanità

Oristano. Ospedale San Martino: montata una tenda per prelievi e screening

È stata montata all'esterno dell'ospedale San Martino di Oristano, nel piazzale adiacente all'ingresso posteriore, una tenda nella quale sarà allestita la Sala prelievi da campo, con lo scopo di ripristinare l'attività del Laboratorio Analisi non urgente su prenotazione, e di farlo in condizioni di sicurezza, evitando che gli utenti entrino in ospedale.