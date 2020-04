Oristano. Monumento dedicato alla Sartiglia: precisazioni dell’Assessore alla Cultura

“In merito a quanto pubblicato dagli organi di stampa nei giorni scorsi, mi preme chiarire che da Assessore alla Cultura, ma soprattutto da cittadino oristanese come tanti, auspico che la mia città possa avere presto un monumento o un’opera dedicata alla Sartiglia, che oltre a essere un’importante manifestazione tradizionale della Sardegna, rappresenta un’eccellenza riconosciuta in ambito nazionale e internazionale”.

L’Assessore Massimiliano Sanna interviene nel dibattito aperto dalla proposta di un monumento dedicato alla Sartiglia.

“Vorrei precisare che ho apprezzato la disponibilità della Pro Loco e del maestro Scalas, ma ritengo sia indispensabile promuovere azioni condivise con la cittadinanza, anche attraverso un concorso di idee aperto ad artisti locali e non, che già in passato hanno manifestato di voler contribuire a questo progetto con bozze e disegni, che permetta di individuare i progetti più idonei e stilisticamente coerenti con le caratteristiche urbanistiche della nostra città – osserva l’Assessore Sanna -. In merito alla scelta del luogo in cui porre l’installazione, andrà ben valutato, al fine di valorizzare sia l’installazione che il luogo stesso. La piazza Roma, con la sua Torre, rappresenta già uno dei simboli più importanti della città, che sicuramente non necessità di ulteriori installazioni. Per questo si individueranno altri luoghi, possibilmente legati alla Sartiglia stessa”.

“Questa tematica – conclude Sanna – per quanto interessante, non è sicuramente prioritaria in un momento così delicato, ma sarà affrontata in tempi più opportuni, anche tenendo conto delle opportune valutazioni artistiche, urbanistiche, tecniche e economiche”.