Oristano: la solidarietà dei cittadini al SAP e al Reparto Prevenzione Crimine

Questi gesti ci fanno veramente capire la vicinanza della popolazione alla nostra istituzione, ai nostri poliziotti, che ogni giorno percorrono le strade dell’Isola, per controllare e monitorare la situazione, ma molto spesso per donare qualche parola di conforto e di aiuto ai cittadini, che in un periodo di confusione totale ed emergenza tale si trovano smarriti.

Non possiamo far altro che ringraziare pubblicamente Sonia Sabattoli e gli altri cittadini, che hanno voluto dedicarci questo gesto di solidarietà. Abbiamo bisogno anche di questi piccoli gesti per uscire tutti insieme da questa emergenza vincitori e tirare, finalmente, un sospiro di sollievo. Grazie da parte del SAP Oristano e grazie da parte di tutti i colleghi del reparto Prevenzione Crimine Sardegna. Questi sono aspetti del nostro lavoro che ci onorano ancor più di indossare questa divisa e ci fanno capire la bontà e la vicinanza dei cittadini in questo momento. Grazie ancora!

Il Segretario Provinciale, Andrea Listo