Oristano, in tribunale si utilizzerà la videoconferenza

Udienze di convalida dell’arresto e del fermo innanzi al Giudice per le indagini preliminari, udienze di convalida per l’arresto in fragranza, udienze per i contestuali riti per direttissima, interrogatori di garanzia per misure di custodia cautelare in carcere, tutti in videoconferenza. Questo hanno stabilito il Tribunale, la Procura e l’Ordine degli avvocati ad Oristano, per garantire le attività urgenti e al contempo osservare le misure di contenimento dell’epidemia covid-19.

Hanno firmato il protocollo d’intesa il Presidente del Tribunale Leopoldo Sciarrillo, il Procuratore della Repubblica Ezio Domenico Basso, il Presidente della Sezione Penale Carla Altieri e il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati Antonello Spada.

In vigore dal 1 aprile – e al momento fino al 15 aprile – sulla piattaforma Microsoft Teams, il protocollo è uno dei primi nel suo genere firmato in Italia e assicurerà lo svolgimento di udienze civili e penali mediante collegamento da remoto e mediante trattazione scritta. Si sono resi disponibili all’attivazione dei collegamenti telematici necessari gli organi di polizia giudiziaria e il direttore della casa circondariale di Massama-Oristano. Per il codice di rito è necessario che il collegamento audiovisivo fra l’aula di udienza e il luogo della custodia assicuri la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. E l’aula di udienza è equiparata al luogo dove ciascun soggetto di collega.

La piattaforma Microsoft Teams è fornita dal Ministero della Giustizia ed è accessibile per gli utenti esterni all’Amministrazione, su invito. Gli inviti vengono inviati all’indirizzo mail che viene indicato. L’indagato o l’imputato avrà a disposizione una postazione telematica idonea e, qualora la strumentazione lo consenta, anche di una linea telefonica per consentire di conferire privatamente con il proprio legale.