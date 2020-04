Oristano: adesione online degli esercizi che accettano i buoni spesa

Le attività che vendano prodotti alimentari e/o beni di prima necessità, farmacie e parafarmacie, che si rendano disponibili ad accettare i buoni spesa rilasciati dal Comune di Oristano, secondo quanto disposto dall’Ordinanza della Protezione civile, possono aderire compilando il modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Oristano al link https://buonispesa.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php

Gli esercenti si impegnano a dare pubblicità all’iniziativa attraverso apposita cartellonistica all’ingresso del proprio esercizio e a vendere i prodotti ai beneficiari dietro presentazione dei buoni consegnati dall’Amministrazione comunale.

Fatti salvi gli acquisti effettuati dalle Associazioni di Volontariato e dalla Protezione Civile, gli operatori economici dovranno verificare la corrispondenza tra l’intestatario e il portatore dei buoni.

Dovranno inoltre applicare uno sconto del 10% sugli acquisiti effettuati con i buoni dandone evidenza sullo scontrino fiscale.

Il Comune provvederà al rimborso, entro 30 giorni, dietro presentazione dei buoni comprovanti l’avvenuta transazione commerciale.

Non sarà possibile effettuare rimborsi in danaro ai titolari dei buoni. Eventuali eccedenze del valore della spesa dovranno essere regolate in contanti dal titolare.

Il Comune garantirà la formazione e il continuo aggiornamento dell’elenco delle attività aderenti rendendolo disponibile sul proprio sito internet istituzionale, dandone massima pubblicità ed evidenza.

Per ogni chiarimento si può contattare il Servizio SUAPE, Attività Produttive: